Bursa'da YKS Hazırlık Merkezi'nde Deprem ve Tahliye Tatbikatı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Hürriyet YKS Hazırlık Merkezi'nde kapsamlı bir deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatın Detayları

Tatbikat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. Alarm sesiyle başlayan uygulamada ders sıralarının yanında çöp-kapan-tutun taktiğini uygulayan 600 öğrenci ve 45 öğretmen, acil durum müdahale ekiplerinin yönlendirmesiyle binadan tahliye edildi.

Binanın dışında belirlenen alanda toplanan gençler, AKOM yetkilileri tarafından deprem ve tahliye tatbikatı hakkında bilgilendirildi.

Değerlendirme ve Amaç

Ekipler, personelin doğru davranış ve yönlendirme kabiliyetini, acil çıkış güzergâhlarının etkin kullanımını, tahliye süresini ve iletişim koordinasyonunu gözlemledi. Tatbikatın amacı, olası bir acil durumda binanın tahliye süresini ölçmek ve aksaklıkları belirlemek olarak açıklandı.

Ayrıca uygulama, hazırlık merkezlerindeki acil durum müdahale ekiplerinde görev bilincini artırmayı hedefliyor.

Yetkili Açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in afet farkındalığının artırılması ve acil durum yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini belirten Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Ceyhun Eskioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tür tatbikatlar çalışanlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak, müdahale refleksini güçlendirmek ve riskleri en aza indirmek amacıyla tatbikatlarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz"

