Bursa'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Kaza

İnegöl'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Olay, Ahmet Türker Çevre Yolu'nda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Olayda, Nurhan P. (45) yönetimindeki 16 NP 800 plakalı otomobil, Hasan Y. (41) tarafından sürülen 16 BGC 183 plakalı başka bir araca ve sürücü kursuna ait 34 EPS 825 plakalı eğitim aracına çarptı. Bu zincirleme kazada, 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.