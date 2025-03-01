Bursa'daki Dezavantajlı Çocuklar Uludağ'da Eğlendi

Bursa'daki Dezavantajlı Çocuklar Uludağ Eğlencesiyle Moral Buldu

Bursa'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından organize edilen "Herkes Kendi Şehrinin Turisti Olsun" projesi kapsamında, dezavantajlı çocuklar Uludağ'da unutulmaz bir gün geçirdi.

Proje Kapsamında Uludağ Turu

Uludağ'a teleferikle çıkarak eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, kar topu oynadı ve kızakla kaydı. Etkinlik, çocukların hem eğlenmelerine hem de doğa ile iç içe olmalarına olanak sağladı.

TÜRSAB Başkanı'ndan Açıklama

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden 78 çocuğu Uludağ'a götürdüklerini belirtti.

Saraçoğlu, "Çocuklar burada oldukça heyecanlılar. Bizden sürekli etkinlik bekliyorlar. Gelecekte turizme yönlendirebileceğimiz minik kardeşlerimiz var. Dezavantajlı çocuklarımız, bu tür etkinliklere daha çok ihtiyaç duyuyor," dedi.

Farkındalık Yaratma Amaçlı Etkinlikler

Proje ile birlikte halkın turizm algısını yükseltmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Saraçoğlu, 10 farklı rotada, 50'şer kişilik gruplara çeşitli geziler düzenleyeceklerini ifade etti.

Bursa'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) düzenlenen "Herkes Kendi Şehrinin Turisti Olsun" adlı proje kapsamında, dezavantajlı çocuklar, teleferikle çıktıkları Uludağ'ı gezdi, kar topu oynayıp, kızakla kaydı. TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) düzenlenen "Herkes Kendi Şehrinin Turisti Olsun" adlı proje kapsamında, dezavantajlı çocuklar, teleferikle çıktıkları Uludağ'ı gezdi, kar topu oynayıp, kızakla kaydı. TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.