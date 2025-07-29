Bursa'daki Orman Yangını 4. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli-Harmancık Hattında Orman Yangını

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında, 26 Temmuz'da başlayan orman yangını, 4. gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor. Gece saatlerinde alevlerin yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ekipler, büyük çaba sarf etti. Yangın, iki mahalle arasındaki yola kadar ilerleyerek ekiplerin acil müdahale etmesini gerektirdi.

Hava ve Karadan Ekipler Görevde

Gün aydınlanınca karada süren mücadeleye, uçak ve helikopterlerden oluşan hava destek ekipleri de katıldı. Ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ayrıca, bölge halkı traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle yangın söndürme çalışmalarına destek olmaktadır.

Trafik Durumu ve Tahliyeler

Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu'nda ulaşım, gece yeniden sağlanmaya başlandı. Yangının etkileri nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, ayrıca Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Gözaltı ve Tutuklama

Yangına ilişkin olarak gözaltına alınan Ufuk A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yangının nedenleri ve sorumluları üzerine yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 4. gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 4. gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.