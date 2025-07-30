Bursa'daki Orman Yangını 5. Günde Kontrol Altında Tutuluyor

Bursa'nın Yangınla Mücadelesi Devam Ediyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını, 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, 26 Temmuz'da Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde başladı ve Harmancık ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Ekipler Yoğun Mücadele İçinde

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor. Ekipler, zaman zaman rüzgarın etkisiyle yükselen alevlere karşı, havadan ve karadan müdahale yapmaya devam ediyor.

Rüzgarın Etkisi ve Güvenlik Önlemleri

Alevlerin yaşanan yoğun duman eşliğinde yer yer yükseldiği bölgede, ekipler teyakkuz halinde bekleyerek anında müdahalede bulunuyor. Yangının dışında, Muş-Der Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, kurtardıkları bir kaplumbağa yavrusuna su vererek yardımda bulundu.

Yangın nedeniyle, Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak ile Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Muş-Der Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, kurtardıkları kaplumbağaya su verdi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge havadan fotoğraflandı.