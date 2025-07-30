DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,43 1,05%
ALTIN
4.280,08 1,32%
BITCOIN
4.710.805,11 0,97%

Bursa'daki Orman Yangını 5. Günde Kontrol Altında Tutuluyor

Bursa'da 5 gündür süren orman yangınında ekipler yoğun mücadelesine devam ediyor. Rüzgar nedeniyle yükselen alevlere anında müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:57
Bursa'daki Orman Yangını 5. Günde Kontrol Altında Tutuluyor

Bursa'nın Yangınla Mücadelesi Devam Ediyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını, 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, 26 Temmuz'da Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde başladı ve Harmancık ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Ekipler Yoğun Mücadele İçinde

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor. Ekipler, zaman zaman rüzgarın etkisiyle yükselen alevlere karşı, havadan ve karadan müdahale yapmaya devam ediyor.

Rüzgarın Etkisi ve Güvenlik Önlemleri

Alevlerin yaşanan yoğun duman eşliğinde yer yer yükseldiği bölgede, ekipler teyakkuz halinde bekleyerek anında müdahalede bulunuyor. Yangının dışında, Muş-Der Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, kurtardıkları bir kaplumbağa yavrusuna su vererek yardımda bulundu.

Yangın nedeniyle, Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak ile Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına...

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Muş-Der Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, kurtardıkları kaplumbağaya su verdi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına...

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge havadan fotoğraflandı.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
2
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
3
Bitlis'te 83 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi
4
Fas'ın 26. Tahta Çıkış Yılı Kutlaması: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
5
Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu 2025 Kapanış Programı İstanbul'da Gerçekleştirildi
6
Samsun'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı
7
Gaziosmanpaşa'ya 500 Milyon Lira Spor Yatırımı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!