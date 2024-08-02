Bursa'daki Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Kırsal Göynükbelen Mahallesi'nde, arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Müdahale Ekibi Hızla Olay Yerinde

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel belediye itfaiye ekipleri, yangın ihbarı alır almaz olay yerine intikal etti. Yangına karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının etkilerini azaltmak için bölgede soğutma çalışmaları halen sürmektedir. Ekiplerin çalışmaları, yangının tekrar alevlenmesine karşı önlem almak amacıyla devam ediyor.