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Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:37
Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Kayapa Mahallesi civarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Müdahale Ekipleri Harekete Geçti

Yangının büyümesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Havadan ve karadan etkili bir müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yangına 1 helikopter, 9 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve toplamda 48 personel katıldı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor. Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı tedbirli davranırken, bölge halkının da güvenliği sağlandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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