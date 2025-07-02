Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Mücadelesi Sürüyor

Bursa'nın iki ilçesinde çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı. İnegöl ilçesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı, ancak Mustafakemalpaşa'daki yangına müdahale devam etmekte.

Yangının Çıkış Sebebi Henüz Belirlenemedi

İnegöl'ün Yeni Yörük Mahallesi ile Mustafakemalpaşa'nın Alacaat Mahallesi mevkisinde, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye intikal etti.

İnegöl'deki Mücadele Hızla Devam Etti

İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personelle müdahale edilerek, yangının büyümesi önlendi.

Mustafakemalpaşa'daki Yangın İçin Hava ve Karadan Destek

Mustafakemalpaşa ilçesindeki yangına ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personel ile müdahale sürmekte. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için büyük çaba sarf ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.