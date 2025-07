Bursa'daki Orman Yangınında Gönüllü Destekleri Sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında süregelen orman yangını, bölgedeki ekipler ve gönüllü vatandaşların dayanışmasıyla söndürülmeye çalışılmakta. Kentin dört bir yanından yangın bölgesine gelen gönüllüler, hem söndürme ekiplerine destek oluyor hem de asayişi korumakla yükümlü kolluk kuvvetleriyle birlikte nöbet tutuyor.

Yangın nedeniyle tahliye edilen Çakmak Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Doğan, durumu AA muhabirine şu sözlerle aktardı: "Hayvanları, insanları, köyümüzü boşalttık. Şu an büyük şeyler yaşıyoruz, zor bir durum. Jandarma görevini yapıyor, onlar köyde nöbet tutuyor. Biz yangında görevimizi yapıyoruz, herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Köyümüzde şu an büyük bir zararımız yok ama her an her şey olabilir. Hiç ummadığımız yerlerden yangın tekrarlayabiliyor."

Yangın bölgesine destek vermek için gelen Emirhan Balkaya, araçları ile su temin ettiklerini ve görevlilere yardım ettiklerini belirtti. Ayrıca, mahalle yolundaki söndürme işlemleri sırasında daha uzak bir kesimde yeni bir yangın çıktığını ve itfaiye ekipleriyle bu yangını da söndürdüklerini aktardı.

Adem Aydın ise, yangın bölgesine geldiğinde çok fazla alevin olmadığını ifade ederek, söndürme ekipleri ile beraber çalıştıklarını ve Çakmak Mahallesi'nin 3 tarafının da yangına maruz kaldığını dile getirdi. Hedeflerinin geri çekilmeden mücadeleye devam etmek olduğunu vurguladı.

Destek sağlayan Sertaç Korkmaz ise bölgedeki şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirdiklerini kaydetti.

Yangın, 26 Temmuz tarihinde başladı ve rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Harmancık ilçesine bağlı Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler mahallelerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine yol açtı. Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

