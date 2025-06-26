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Bursa'daki Plastik Fabrikasında Yangın Söndürüldü: Türk Bayrağı Kurtarıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı ve Türk bayrağı kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 20:29
Bursa'daki Plastik Fabrikasında Yangın Söndürüldü: Türk Bayrağı Kurtarıldı

Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan plastik ve geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

İtfaiye Müdahalesi ile Yangın Söndürüldü

Yangın ihbarının alınmasının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerine kadar dumanların ulaştığı yangın, Balıkesir'den gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Türk Bayrağı Kurtarıldı

Fabrikanın çitlerindeki Türk bayrağı, polis ve görevliler tarafından yangından kurtarıldı. Kurtarma anları, kameralar tarafından kaydedildi.

Olay yerinde yangının ardından soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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