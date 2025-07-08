Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

Toplu Ulaşımda Yeni Zam Dönemi Başladı

3 Temmuz'da açıklanan TÜİK verileri, tüm zam oranlarının göstergeyi oluştururken, zam kararları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Özellikle akaryakıta yapılan ÖTV zammı sonrası, toplu ulaşım ücretlerine de zam geldi. Bursa'da şehir içi toplu ulaşım, otobüs, Bursaray ve tramvay tarifelerinde yeni zamlı tarifeler devreye girdi.

Bursa Ulaşım Zammı Açıklandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURULAŞ tarafından yapılan açıklama ile birlikte, ulaşım tarifeleri uygulamaya alındı. Bu zam, dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler için adeta bir darbe niteliği taşıyor. Günlük hayatın vazgeçilmezi olan ulaşım maliyetlerindeki bu artış, şehirdeki gündem maddeleri arasında hızla baş sıralara yerleşti.

Tam Bilet Ücreti 35 TL'ye Yükseldi

Kurban Bayramı sonrası gelen zam haberi, Bursalıları şaşırttı. Önceden 26 TL olan tam bilet ücreti, %35'lik bir artışla 35 TL'ye fırladı. Bu, işine veya okuluna toplu taşıma ile gitmek zorunda kalan vatandaşların aylık ulaşım bütçesini ciddi anlamda etkiledi. Asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler için bu durum, ulaşım masraflarını daha da katlanılmaz hale getiriyor.

Öğrenci Bilet Ücretleri Arttı

Öğrenciler de bu zamlardan muaf kalmadı. Şehirde eğitim gören birçok öğrencinin kullandığı indirimli biletlerde de artış yaşandı. Önceden 6,5 TL olan öğrenci bileti, yeni düzenlemeyle 8,5 TL'ye yükselirken, merkez hatlardaki Bursaray için tek biniş ücreti ise 8,75 TL olarak belirlendi.

Yeni Ulaşım Ücretleri Detayları

BURULAŞ tarafından duyurulan yeni fiyat listesi, çeşitli hat ve ulaşım türlerine göre değişiklik göstermektedir. İşte yeni tarifeler:

Bursaray: Normal hat tam bilet 35 TL, 6-11 durak arası yolculuk 26,5 TL, 1 duraklık kısa mesafe 8,5 TL; öğrenci biniş ücreti merkez hatlarda 8,75 TL.

Normal hat tam bilet 35 TL, 6-11 durak arası yolculuk 26,5 TL, 1 duraklık kısa mesafe 8,5 TL; öğrenci biniş ücreti merkez hatlarda 8,75 TL. Otobüsler: Kısa hat otobüslerinde tam bilet 33 TL, uzun hatlarda 44 TL; öğrenci ücreti kısa hatlarda 8,25 TL, uzun hatlarda ise 11 TL.

Kısa hat otobüslerinde tam bilet 33 TL, uzun hatlarda 44 TL; öğrenci ücreti kısa hatlarda 8,25 TL, uzun hatlarda ise 11 TL. Tramvay (T1, T2, T3): Tam bilet ücreti 27,5 TL, öğrenci bileti ise 6,90 TL.

Bu zamların meydan okuduğu ekonomik koşullar, özellikle ulaşımda bağımlı olan bireyler için önemli bir sorun teşkil ediyor. Bursa'da ulaşım hayatı, artan maliyetlerle şekillenmeye devam edecek gibi görünüyor.