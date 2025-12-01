Bursa'dan Marmara Denizi'nde 30 Noktalı Ekolojik Dalış Taraması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'nde 30 dalış noktasında kirlilik, balık çeşitliliği ve riskleri inceleyerek sahil yönetimi için rapor hazırladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:51
Bursa'dan Marmara Denizi'nde 30 Noktalı Ekolojik Dalış Taraması

Bursa, Marmara Denizi'nin ekolojik yapısını 30 noktada mercek altına aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 farklı dalış noktası üzerinden yürüttüğü saha çalışmasıyla Marmara Denizi'nin deniz dibi görüntülerini ve ekolojik verilerini kayıt altına aldı. Çalışmanın amacı, kirlilik düzeyini, balık çeşitliliğini ve ekosistemdeki risk faktörlerini tespit ederek sahil yönetimine yol gösterecek bir rapor hazırlamak olarak açıklandı.

Çalışmanın kapsamı ve yöntem

Belediyenin "temiz çevre" ve "temiz deniz" mottosuyla hayata geçirdiği projede, Gemlik Narlı'dan Karacabey Kurşunlu'ya kadar uzanan sahil hattında dalgıçlar aracılığıyla deniz dibi görüntüleme faaliyeti gerçekleştirildi. Elde edilen verilerle deniz kirliliğinin tespiti, biyoçeşitliliğin envanteri ve olası risk unsurlarının analizi yapıldı. Bulgular, 2017 yılında yapılan benzer bir çalışmayla karşılaştırılarak yürütülen projelerin etkinliği değerlendirildi. Toplanan görüntüler ve raporlar, halkı bilinçlendirme kampanyalarında ve kıyı yapısı projelerinde rehber olacak.

Başkan Mustafa Bozbey: "Temiz deniz hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz"

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin kentteki kıyı ve plaj kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirtti. Bozbey, "Deniz tabanındaki kirlilik miktarı, balık çeşitliliği gibi etmenlerin gözlendiği dalışlar sonucu bir rapor hazırlandı. Denizimizi korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu proje ile temizlik yapılabilecek alanları, hayalet ağları ve deşarjları tespit etme şansı da yakaladık. Marmara Denizi korumak anlamında farkındalığı artırmayı ve temiz deniz hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Marmara Denizi hepimizin"

Başkan Bozbey, Bursa'nın yaklaşık 155 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinin tamamında etkin çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bozbey, "Marmara Denizi’nin Bursalıların rahatlıkla girebileceği hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Marmara Denizi hepimizin. Denizimize sahip çıkmak, Bursa’daki kıyılarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Hedefimiz, insanların rahatlıkla denize girebileceği alanları çoğaltmak" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MARMARA DENİZİ'NDEKİ 30 FARKLI NOKTADA DALGIÇLAR ARACILIĞI İLE DENİZ DİBİ...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MARMARA DENİZİ'NDEKİ 30 FARKLI NOKTADA DALGIÇLAR ARACILIĞI İLE DENİZ DİBİ GÖRÜNTÜLEME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MARMARA DENİZİ'NDEKİ 30 FARKLI NOKTADA DALGIÇLAR ARACILIĞI İLE DENİZ DİBİ...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı