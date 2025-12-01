Bursa'dan Marmara Denizi'nde 30 Noktalı Ekolojik Dalış Taraması

Bursa, Marmara Denizi'nin ekolojik yapısını 30 noktada mercek altına aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 farklı dalış noktası üzerinden yürüttüğü saha çalışmasıyla Marmara Denizi'nin deniz dibi görüntülerini ve ekolojik verilerini kayıt altına aldı. Çalışmanın amacı, kirlilik düzeyini, balık çeşitliliğini ve ekosistemdeki risk faktörlerini tespit ederek sahil yönetimine yol gösterecek bir rapor hazırlamak olarak açıklandı.

Çalışmanın kapsamı ve yöntem

Belediyenin "temiz çevre" ve "temiz deniz" mottosuyla hayata geçirdiği projede, Gemlik Narlı'dan Karacabey Kurşunlu'ya kadar uzanan sahil hattında dalgıçlar aracılığıyla deniz dibi görüntüleme faaliyeti gerçekleştirildi. Elde edilen verilerle deniz kirliliğinin tespiti, biyoçeşitliliğin envanteri ve olası risk unsurlarının analizi yapıldı. Bulgular, 2017 yılında yapılan benzer bir çalışmayla karşılaştırılarak yürütülen projelerin etkinliği değerlendirildi. Toplanan görüntüler ve raporlar, halkı bilinçlendirme kampanyalarında ve kıyı yapısı projelerinde rehber olacak.

Başkan Mustafa Bozbey: "Temiz deniz hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz"

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin kentteki kıyı ve plaj kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirtti. Bozbey, "Deniz tabanındaki kirlilik miktarı, balık çeşitliliği gibi etmenlerin gözlendiği dalışlar sonucu bir rapor hazırlandı. Denizimizi korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu proje ile temizlik yapılabilecek alanları, hayalet ağları ve deşarjları tespit etme şansı da yakaladık. Marmara Denizi korumak anlamında farkındalığı artırmayı ve temiz deniz hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Marmara Denizi hepimizin"

Başkan Bozbey, Bursa'nın yaklaşık 155 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinin tamamında etkin çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bozbey, "Marmara Denizi’nin Bursalıların rahatlıkla girebileceği hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Marmara Denizi hepimizin. Denizimize sahip çıkmak, Bursa’daki kıyılarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Hedefimiz, insanların rahatlıkla denize girebileceği alanları çoğaltmak" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MARMARA DENİZİ'NDEKİ 30 FARKLI NOKTADA DALGIÇLAR ARACILIĞI İLE DENİZ DİBİ GÖRÜNTÜLEME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ