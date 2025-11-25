Bursa’dan Senfonik Tınılar 100. Bölüme Ulaştı — BBDSO ve Uludağ Premium

Bursa’dan Senfonik Tınılar 100. Bölüme Ulaştı

Bursa’dan Senfonik Tınılar, 3 Ocak 2024 tarihinden bu yana dinleyicilere sunduğu senfonik müzik seçkisiyle önemli bir kilometre taşına ulaşıyor. Program, 26 Kasım 2025 sabahı yayınlanacak 100. bölümü ile birinci yüze merhaba diyor.

Projeyi Öne Çıkaran İş Birliği

Programın oluşumunda Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ile kültür ve sanata uzun süreli destek veren Uludağ Premiumun katkıları öne çıkıyor. Bu iş birliği, BBDSO’nun ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırırken, konser kayıtlarının yüksek teknik standartlarda yayınlanmasını sağlıyor.

Teknik Kalite ve Prodüksiyon

Programda kullanılan canlı konser kayıtları, Londra ve İstanbul’da eğitim almış ses mühendislerinden Ali Kamruz tarafından gelişmiş teknik altyapıyla hazırlanıyor. Bu kayıtlar, dünyanın seçkin konser salonlarında duyduğumuz kaliteyi yansıtıyor. Programın prodüksiyonu ve sunumu ise BBDSO’nun deneyimli isimlerinden, TRT dahil pek çok kurumda 16 yıllık yayıncılık geçmişine sahip Burç Balcı tarafından gerçekleştiriliyor.

100. Bölümde Konuşulacaklar

100. bölümde programın gelişim süreci ve konser kayıtlarının arka planı; Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, BBDSO Keman Sanatçısı ve Müdürü Gökçe Özler ile keman sanatçısı ve programın fikir kaynağı Umut Çanakçı tarafından değerlendirilecek. Orkestra, destekçileri ve Uludağ Premiumun ortak katkılarıyla büyüyen proje, Türkiye’de bir senfoni orkestrasına ait profesyonel konser kayıtlarının düzenli olarak radyo programına taşındığı ender örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Gelecek Dönem

Bursa’dan Senfonik Tınılar, 100 haftadır kesintisiz sürdürdüğü yayın yolculuğunu 2026 yılında da TRT Radyo 3 yayın döneminde devam ettirecek. Proje, orkestranın sanatsal üretimini geniş kitlelere taşıma hedefini ve Uludağ Premiumun kültür-sanat alanındaki kalıcı desteğini pekiştirmeye devam ediyor.

