Bursa Deniz Otobüsleri 8 Seferini İptal Etti

Bursa Deniz Otobüsleri'nde İptal Duyurusu

Bursa Büyükşehir Belediyesinin işletmeciliğini üstlendiği Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferinin iptal olduğunu açıkladı.

İptal Olan Seferler

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şu şekildedir:

07.00 ve 09.30 tarihli Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 ve 11.30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 tarihli Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 tarihli Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 tarihli Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Seferlerin iptali, yolcuların güvenliğini ön planda tutarak gerçekleşti. BUDO, hava koşullarında herhangi bir değişiklik durumunda yolcularını bilgilendirecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.