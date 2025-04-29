Bursa Deniz Otobüsleri 8 Seferini İptal Etti

Bursa Deniz Otobüsleri'nde İptal Duyurusu
Bursa Büyükşehir Belediyesinin işletmeciliğini üstlendiği Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferinin iptal olduğunu açıkladı.
İptal Olan Seferler
BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şu şekildedir:
- 07.00 ve 09.30 tarihli Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08.00 ve 11.30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 tarihli Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 tarihli Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
- 12.55 tarihli Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Seferlerin iptali, yolcuların güvenliğini ön planda tutarak gerçekleşti. BUDO, hava koşullarında herhangi bir değişiklik durumunda yolcularını bilgilendirecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.