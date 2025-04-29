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Bursa Deniz Otobüsleri 8 Seferini İptal Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 deniz otobüsü seferini iptal etti.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 00:50
Bursa Deniz Otobüsleri 8 Seferini İptal Etti

Bursa Deniz Otobüsleri'nde İptal Duyurusu

Bursa Büyükşehir Belediyesinin işletmeciliğini üstlendiği Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferinin iptal olduğunu açıkladı.

İptal Olan Seferler

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şu şekildedir:

  • 07.00 ve 09.30 tarihli Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08.00 ve 11.30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30 tarihli Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 tarihli Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 11.30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
  • 12.55 tarihli Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Seferlerin iptali, yolcuların güvenliğini ön planda tutarak gerçekleşti. BUDO, hava koşullarında herhangi bir değişiklik durumunda yolcularını bilgilendirecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi...

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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