Kayapınar Şehir Hastanesi'nde örnek hasta odası tamamlandı

Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesinde örnek hasta odası tamamlandı; hastanenin genel gerçekleşme oranı yüzde 72’ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:04
Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesinde yapım süreci hızla ilerlerken, örnek hasta odası tamamlanarak incelemeye hazır hale getirildi. Hastanenin genel gerçekleşme oranı ise yüzde 72’ye ulaştı.

İnceleme ve standartlar

Uzm. Dr. Emre Asiltürk değerlendirmesinde şunları söyledi: "Örnek odanın tamamlanması, konfor, güvenlik ve modern sağlık hizmeti sunumuna ilişkin hedeflerimizi somut olarak görmemizi sağladı. İki başlıklı olarak tasarlandı. Normal koşullarda tek kişilik, acil durumlarda ise iki hastaya hizmet verebilecek şekilde planlandı. Geniş ve ferah kullanım alanı bulunuyor. Yüksek hijyen standartlarıyla uyumlu malzeme seçimi gerçekleşti. Modern aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi var. Sağlık çalışanlarının ergonomik çalışmasına uygun düzen oluşturuldu. Acil müdahale için gerekli tüm güvenlik ve teknik donanım altyapısı bulunuyor. Fonksiyonel depolama alanları ve kompakt mobilya düzeni var. Teknik altyapı, çevre düzenlemesi ve diğer birimlerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hastane planlanan süre içerisinde hizmete açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor"

Tamamlandığında Kayapınar Şehir Hastanesi, güçlü teknolojik donanımı ve kapsamlı hizmet kapasitesiyle Diyarbakır ve bölge halkına üst düzey sağlık hizmeti sunacak.

