Bursa Deniz Otobüslerinde 4 Sefer İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki 4 deniz otobüsü seferi iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:17
Bursa Deniz Otobüslerinde 4 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugünkü seferlerinde önemli bir değişiklik yaşadı. İstanbullu yolcuları etkileyen bu durum, olumsuz hava koşullarının seferleri zorlaştırmasıyla meydana geldi.

İptal Olan Seferler

BUDO'nun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edilmiştir.

Ayrıca, saat 07.00 ile 12.55 arasında planlanan toplam 10 sefer de çeşitli hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. Yolcuların bu süreçte alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri öneriliyor.

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