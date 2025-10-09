Bursa Gemlik'te Yasa Dışı Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bursa'nın Gemlik İlçesinde Yasa Dışı Silah Operasyonu

Gemlik'te yasa dışı silah ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri önemli bir el koyma yaptı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

