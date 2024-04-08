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Bursa İnegöl’de bir dairede 11 kaçak göçmen yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir apartman dairesinde Fas, Mısır ve Suriye uyruklu olan 11 kaçak göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 17:44
Bursa İnegöl’de bir dairede 11 kaçak göçmen yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan Sinanbey Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binada, farklı uyruklardan 11 kaçak göçmen yakalandı. Bahsi geçen binada yaşayan askeri personel, dairen gelen gürültüler üzerine binaya giren çıkanları izlemeye başladı. Gözlemleri sonucu, dairede kaçak göçmenlerin kaldığını fark eden asker, yetkililere ihbarda bulundu. İhbar sonucunda tek bir dairede 5 Mısırlı, 5 Suriyeli ve 1 Faslı kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Fas uyruklu kaçak göçmen, Suriyeli ev sahibinden kiralamış olduğu daireyi 10 kaçak göçmene daha kiraladı. Durumun ortaya çıkması ile birlikte, 5’i çocuk olan 11 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

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