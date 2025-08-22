Bursa İnegöl'de cip ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazanın Detayları

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleşen kazada, Vural K. idaresindeki 16 BMT 364 plakalı cip ile Ahmet Emin C. (19) yönetimindeki 16 BPP 363 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile arkasında seyahat eden Osman Nuri C. (19) yaralandı.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntüler

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler kazanın oluş şeklini belgeledi.

