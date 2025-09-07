DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.716,25 -1,02%

Bursa İnegöl'de Düğünde 21 Kişi Hastaneye Başvurdu: Tavuklu Pilav Şüphesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yiyen 21 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:53
Bursa İnegöl'de Düğünde 21 Kişi Hastaneye Başvurdu: Tavuklu Pilav Şüphesi

Bursa İnegöl'de Düğünde 21 Kişi Hastaneye Başvurdu: Tavuklu Pilav Şüphesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavı tükettikten sonra rahatsızlanan bazı davetliler, sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Olayın Detayları

Kırsal Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen düğünde yemek yiyen davetliler arasında mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan kişiler, tedavi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi ve Soruşturma

Hastanede tedavi altına alınan 21 kişi, uygulanan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı
2
Akdamar Kilisesi'nde 13. Ayin Sona Erdi: Patriği Sahak Maşalyan Katıldı
3
Ali Erbaş: İmam Hatip Nesli Başörtüsü Zulmüne Önderlik Etti
4
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı
5
ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
6
Kars'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına Özel Video Klibi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı