Bursa İnegöl'de Düğünde 21 Kişi Hastaneye Başvurdu: Tavuklu Pilav Şüphesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavı tükettikten sonra rahatsızlanan bazı davetliler, sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Olayın Detayları

Kırsal Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen düğünde yemek yiyen davetliler arasında mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan kişiler, tedavi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi ve Soruşturma

Hastanede tedavi altına alınan 21 kişi, uygulanan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.