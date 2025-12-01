Bursa İnegöl'de Elektrik Panosunda Yangın: 2 İşyeri Hasar Gördü

Bursa İnegöl'de elektrik panosunda çıkan yangın çevredeki işyerlerine sıçradı; itfaiye müdahalesiyle söndürülen olayda 2 işyeri maddi hasar aldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:57
Kalburt Mevkii'nde panodan başlayıp işyerlerine sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde bulunan bir elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler, panonun önündeki mobilya boyahanesi ile oto galeri olmak üzere iki işyerine sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yapılan müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

Çıkan yangın sonucunda 2 işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

