Bursa İnegöl'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşün başlangıcı
Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, eski İnegöl Belediyesi binası önünden başladı.
Etkinlik ve meydan programı
Etkinlikte, temsili Sumud gemisi kalabalık katılımla İnegöl Heykel Meydanı'na taşındı. Meydanda düzenlenen programda katılımcılar, Gazze halkı için dualar etti.