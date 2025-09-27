Bursa İnegöl'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün başlangıcı

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, eski İnegöl Belediyesi binası önünden başladı.

Etkinlik ve meydan programı

Etkinlikte, temsili Sumud gemisi kalabalık katılımla İnegöl Heykel Meydanı'na taşındı. Meydanda düzenlenen programda katılımcılar, Gazze halkı için dualar etti.

