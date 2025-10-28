Bursa İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Yayın Tarihi: 28.10.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 18:27
Bursa İnegöl'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Kaza Ayrıntıları

Kemalpaşa Mahallesi'nde Kartal Sokak ile Konak Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, Ferhat B. (33) idaresindeki 16 BBU 112 plakalı otomobil ile Mehmet M. (49) yönetimindeki 16 BEL 928 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet M. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis olay yerinde müdahale etti. Mehmet M., ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

