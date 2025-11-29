Bursa İnegöl'de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bursa İnegöl'de otomobil çarpışması: motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaza Detayları
Kaza, saat 13.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ebubekir P. (19) idaresindeki 16 BMM 579 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan sürücü Hülya C. (46) yönetimindeki 16 BJB 634 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
