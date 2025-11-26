Bursa İnegöl'de Patenli ve Bisikletli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Bursa İnegöl'de tehlikeli yolculuk kamerada

Olayın detayları

İnegöl'ün Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki genç trafikte tehlikeli bir davranış sergiledi. Patenli ve bisikletli gençler, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerledi.

Bu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin zaman zaman dengesini kaybetme tehlikesi yaşadığı ve trafikte ciddi risk oluşturdukları görülüyor.

O sırada bölgedeki diğer sürücüler de duruma tepki gösterdi; görüntüler, hem gençlerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından endişe yarattı.

