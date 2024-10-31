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Bursa İnegöl'de Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı

İnegöl'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 23:05
Bursa İnegöl'de Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Halhalca Mahallesi yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza Detayı

30 yaşındaki Muhammed Emin S. yönetimindeki 34 BSS 270 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 35 yaşındaki Berat K. ile birlikte sürücü de yaralandı.

Yardım İhbarı ve Kurtarma Çalışmaları

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin Çekilmesi

Devrilen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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