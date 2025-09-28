Bursa İnegöl'de silahlı kavgada 1 ölü, 2 yaralı

Olay Kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Kılıçarslan (25), Kırsal Kozluca Mahallesi yolunda aralarında husumet bulunan Fırat D. (22) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar silahla birbirlerine ateş etti.

Kavgada, Ahmet Kılıçarslan, Fırat D. ve Samet S. (20) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Kılıçarslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fırat D. ve Samet S.'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

