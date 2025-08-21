DOLAR
40,92 0%
EURO
47,76 -0,12%
ALTIN
4.405,53 -0,01%
BITCOIN
4.674.154,34 0,13%

Bursa İnegöl'de Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Eyüp U. ağır yaralandı, önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne ardından Bursa Yüksek İhtisas'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 02:40
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 02:40
Bursa İnegöl'de Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa İnegöl'de Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Madenköy Mahallesi'ndeki bir tarlada Eyüp U. (43) idaresindeki 16 BMT 931 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

Müdahale ve Tedavi

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra ağır yaralı sürücü, tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas: İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" Gazze İşgali Başarısız Olacak
2
Ukrayna, Avrupa ve NATO ile Günlük Koordinasyonu Başlattı: Güvenlik Garantileri Masada
3
Sakarya'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale
4
TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Toplandı
5
Kayseri'de Yolcu Otobüsü Refüjdeki Ağaçlara Çarptı: 1 Ölü, 13 Yaralı
6
Bursa İnegöl'de Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
7
İskenderiye'de 'Batık Şehrin Sırları' Sergisi: Akdeniz'den Çıkarılan 86 Eser

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı