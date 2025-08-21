Bursa İnegöl'de Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Madenköy Mahallesi'ndeki bir tarlada Eyüp U. (43) idaresindeki 16 BMT 931 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

Müdahale ve Tedavi

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra ağır yaralı sürücü, tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.