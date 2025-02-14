Bursa İnegöl'deki Trafik Kazasında 2 Yaralı

Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bursa-Ankara karayolu'nda Selim P. (19) yönetimindeki 16 CDS 27 plakalı otomobil ile Volkan V. idaresindeki 43 AFL 997 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına savruldu.

Kaza sonrası araçta bulunan yolculardan Furkan K. (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Furkan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.