Bursa İznik'te İki Katlı Evde Yangın: Anne ve üç Çocuk Kurtarıldı

Bursa İznik'te İki Katlı Evde Yangın Paniği

Bursa’nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ev yangını, mahalle sakinlerinde büyük panik yarattı. Olayın yaşandığı adreste hızlı müdahale ve vatandaşların çabası dikkat çekti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Deniz Sokak adresinde bulunan iki katlı evin ikinci katındaki balkon bölümünden alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede çatıya sıçradı ve alevler hızla yayıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay sırasında evde bulunan bir anne ve üç çocuğu, mahalle sakinleri tarafından yoğun dumana rağmen binadan çıkarıldı.

Müdahale ve Soruşturma

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tahkikat başlattı.

