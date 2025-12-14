Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları
Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Furkan Altın yaşamını yitirdi.
Kaza, Karacabey ilçesindeki Bakırköy kavşağında gerçekleşti. 10 AIY 922 plakalı aracı süren Süleyman Z. (51), arkadan çarptığı 16 FR 542 plakalı aracın sürücüsü Mustafa K. (28) yönetimindeki araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 10 AIY 922 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Furkan Altın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Süleyman Z. yaralı olarak olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
