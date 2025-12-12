DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,14 0,04%
ALTIN
5.930,98 -1,35%
BITCOIN
3.859.246,89 1,25%

Bursa Kestel'de Yağışsız Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, yağmur olmamasına rağmen görülen gökkuşağı vatandaşların ve dronun ilgi odağı oldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:33
Bursa Kestel'de Yağışsız Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Bursa Kestel'de Yağışsız Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Kestel semalarında beklenmedik renk cümbüşü

Bursa'nın Kestel ilçesi semalarında, herhangi bir yağış olmamasına rağmen ortaya çıkan gökkuşağı ilgiyle izlendi.

Gökkuşağının belirmesiyle birlikte birçok vatandaş cep telefonlarıyla bu anları kaydetti ve nadir görülen manzara kısa sürede dikkat çekti.

Görsel şölen sunan gökkuşağı, dronla da görüntülendi ve semalara yayılan renkli halka izleyenlerden büyük beğeni topladı.

KESTEL SEMALARINDA YAĞMUR YOKKEN GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

KESTEL SEMALARINDA YAĞMUR YOKKEN GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

KESTEL SEMALARINDA YAĞMUR YOKKEN GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü
2
Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi
7
Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?