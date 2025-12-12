Bursa Kestel'de Yağışsız Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Kestel semalarında beklenmedik renk cümbüşü

Bursa'nın Kestel ilçesi semalarında, herhangi bir yağış olmamasına rağmen ortaya çıkan gökkuşağı ilgiyle izlendi.

Gökkuşağının belirmesiyle birlikte birçok vatandaş cep telefonlarıyla bu anları kaydetti ve nadir görülen manzara kısa sürede dikkat çekti.

Görsel şölen sunan gökkuşağı, dronla da görüntülendi ve semalara yayılan renkli halka izleyenlerden büyük beğeni topladı.

