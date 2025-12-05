Bursa Mudanya'da ATV kazası: 1’i ağır, 2 yaralı

Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde ATV'nin dingilinin kopması sonucu devrilmesiyle 1’i ağır 2 kişi yaralandı; 112 ekipleri müdahale etti, tahkikat sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 21:40
Kazanın nedeni ve müdahale

Bursa’nın Mudanya ilçesinde arazi aracı ATV’nin devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Halitpaşa Mahallesi İncivillaları Sokak’tan Su Deposu Caddesi istikametine ilerleyen R.K. (32) yönetimindeki ATV’nin sol ön teker dingilinin aniden yerinden çıkarak yola fırlamasıyla meydana geldi.

Dingilin çıkmasıyla kontrolünü kaybeden sürücü, ATV’nin devrilmesi sonucu yaralanırken, yolculardan B.B. (38) ağır yaralandı. Diğer yolcu T.B. (11) ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan B.B.’yi Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Bölgeye gelen trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra devrilen ATV’yi kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

