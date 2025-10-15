Bursa Nilüfer'de İşletme Müdürüne Silahlı Saldırı: E.Ç. Ağır Yaralandı

Nilüfer'de alışveriş merkezi otoparkında işletme müdürü E.Ç. (29), kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı; zanlı kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 18:05
İddiaya göre, Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş ve eğlence merkezinin işletme müdürü E.Ç. (29), iş yerinin otoparkında aracında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yanına geldi.

Olayın Detayları

İkili araçta bir süre konuştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından şüpheli, yanında bulunan tabancayla E.Ç.'ye ateş etti. Ağır yaralanan E.Ç., otomobilden çıkıp kaçmaya çalışırken yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma

Polis ekipleri, tabancayı otomobilin altına bırakıp kaçtığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

