Bursa Nilüfer'de Kafede Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 4 Yaralı

Bursa Nilüfer'de kafede çıkan kavgada silahla rastgele ateş açıldı; 17.00'de gerçekleşen saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:36
Bursa Nilüfer'de Kafede Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 4 Yaralı

Bursa Nilüfer'de Kafede Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 4 Yaralı

Olayın ayrıntıları ve başlatılan soruşturma

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir kafede saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, çıkan kavgada silahla rastgele ateş açılması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaba davranışları sebebiyle kafede oturmasına izin verilmeyen 2 kişi ile kafe çalışanları arasında tartışma yaşandı. İş yeri sahibinin arkadaşlarının müdahalesiyle bu kişiler kafeden ayrıldı.

Yaklaşık yarım saat sonra yanlarına 10 kişiyi alarak geri dönen şahıslar, daha önce müdahale eden iş yeri sahibi ve arkadaşlarıyla yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

Ardından taraflardan birinin silah çekmesiyle, işyerinde rastgele ateş açıldı. Olayda çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi olduğu, yaralılardan birinin Atevler'de projeleri bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan Ş.D. isimli müteahhit olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların korku içinde kaçtığı bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Cinayet Masası dedektifleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın faili veya failleri ile ilgili sorgulamalar ve güvenlik kamerası incelemeleri sürüyor.

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE KABA DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE KAFEDE OTURMASINA İZİN VERİLMEYEN 2 KİŞİ...

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE KABA DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE KAFEDE OTURMASINA İZİN VERİLMEYEN 2 KİŞİ, DAHA SONRA 10 KİŞİYLE GERİ GELEREK KAFEDEKİLERLE TARTIŞTI. TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE, SİLAH ÇEKEN TARAFLARDAN BİRİ, RASTGELE ATEŞ AÇMASI SONUCU 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE KABA DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE KAFEDE OTURMASINA İZİN VERİLMEYEN 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hopa’daki Orman Yangını Söndürüldü: Artvin Valiliği'nden Açıklama
2
Büyükçekmece'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Söyleşisi
3
Bursa İnegöl'de Elektrik Panosunda Yangın: 2 İşyeri Hasar Gördü
4
Vali Kızılkaya'dan Tosun Ailesine Taziye Ziyareti
5
Bursa Nilüfer'de Kafede Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 4 Yaralı
6
Ağrı'da 'Topraktan Sofraya Pancarın Zarafeti' — 20 Şeker Pancarı Ürünü Tanıtıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı