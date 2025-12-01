Bursa Nilüfer'de Kafede Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 4 Yaralı

Olayın ayrıntıları ve başlatılan soruşturma

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir kafede saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, çıkan kavgada silahla rastgele ateş açılması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaba davranışları sebebiyle kafede oturmasına izin verilmeyen 2 kişi ile kafe çalışanları arasında tartışma yaşandı. İş yeri sahibinin arkadaşlarının müdahalesiyle bu kişiler kafeden ayrıldı.

Yaklaşık yarım saat sonra yanlarına 10 kişiyi alarak geri dönen şahıslar, daha önce müdahale eden iş yeri sahibi ve arkadaşlarıyla yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

Ardından taraflardan birinin silah çekmesiyle, işyerinde rastgele ateş açıldı. Olayda çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi olduğu, yaralılardan birinin Atevler'de projeleri bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan Ş.D. isimli müteahhit olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların korku içinde kaçtığı bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Cinayet Masası dedektifleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın faili veya failleri ile ilgili sorgulamalar ve güvenlik kamerası incelemeleri sürüyor.

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE KABA DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE KAFEDE OTURMASINA İZİN VERİLMEYEN 2 KİŞİ, DAHA SONRA 10 KİŞİYLE GERİ GELEREK KAFEDEKİLERLE TARTIŞTI. TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE, SİLAH ÇEKEN TARAFLARDAN BİRİ, RASTGELE ATEŞ AÇMASI SONUCU 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.