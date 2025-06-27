Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangınına Mücadele Başladı

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanda geçen gün sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangının ardından hızlı bir şekilde harekete geçen ekipler, alevlerin büyümesini önlemek için seferber oldu.

Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yayılmaması için alevlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.

Gelişmelerle ilgili olarak yetkililerden bilgi alınmaya devam ediliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.