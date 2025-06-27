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Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 23:43
Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altında

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, yapılan etkili müdahaleler sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Yangın, Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yangının söndürülmesi için 2 helikopter, 12 arazöz, 30 araç ve toplamda 130 personelden oluşan bir ekip görevlendirildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, bölgedeki soğutma çalışmaları titizlikle devam etmekte. Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı nöbet tutarken, yangın sırasında mahsur kalan bir kuş yavrusu da kurtarılarak güvenli bir bölgeye taşındı.

Yangınla ilgili gelişmeler, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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