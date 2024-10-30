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Bursa Orhaneli'nde Yangın: 2 Ev ve 1 Samanlık Zarar Gördü

Orhaneli'deki yangında 2 ev ve 1 samanlıkta maddi hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:45
Bursa Orhaneli'nde Yangın: 2 Ev ve 1 Samanlık Zarar Gördü

Bursa'da Yangın İhbarı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Letafet Mahallesi'nde çıkan yangın sonucunda 2 ev ve 1 samanlık zarar gördü. Yangının sebebi henüz bilinmemekte.

Yangına Müdahale

İhbar üzerine olay yerine Orhaneli Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülmekte. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için çalışmalar başlatıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

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