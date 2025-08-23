DOLAR
Bursa Orhangazi'de Orman Yangını: 1 Şüpheli Gözaltında

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı; yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:07
Gedelek Mahallesi'ndeki yangınla ilgili jandarma soruşturması sürüyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınıyla ilgili olarak, yangına neden olduğu iddia edilen 1 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Ekipler, yangına sebep olduğu öne sürülen kişinin yakalanmasının ardından şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan alevler, yoğun bir müdahale sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalede 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ile 62 personel görev aldı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yangının çıkış nedeninin titizlikle araştırıldığını belirtti.

