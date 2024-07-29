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Bursa Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı, ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:25
Bursa Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Orman Yangınının Kontrol Altına Alınması

Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasında yer alan ormanlık alanda çıkan yangın, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni Belirsiz

Yangın, Orhaneli ilçesi kırsal Firoz Mahallesi ve Keles ilçesi Közbudak Mahallesi arasında yer alan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

Müdahale Çalışmaları

Yangın ihbarının ardından, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Müdahaleye bir helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak ekiplerin yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Halkın dikkatli olması önemli!

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çevre sakinlerinin bu tür durumlarda dikkatli olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale...

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Keles ilçesi arasında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

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