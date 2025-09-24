Bursa Osmangazi'de Başından Silahla Vurulan Kişi: 3 Zanlı Gözaltında
Emniyet ekipleri kısa sürede şüphelileri tespit etti
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dün akşam başından silahla vurulan Özay A. (31) olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları tespit etti.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin K.B. (22), İ.Z. (21) ve M.İ.A. (22) olduğu belirlendi. Ekipler, belirlenen şüphelileri Osmangazi ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinde, Özay A. ile aralarında daha önce husumet bulunduğunu öne sürdü.
Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Özay A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
