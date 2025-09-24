Bursa Osmangazi'de Başından Silahla Vurulan Kişi: 3 Zanlı Gözaltında

Bursa Osmangazi'de başından silahla vurulan Özay A. ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı; yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:02
Emniyet ekipleri kısa sürede şüphelileri tespit etti

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dün akşam başından silahla vurulan Özay A. (31) olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları tespit etti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin K.B. (22), İ.Z. (21) ve M.İ.A. (22) olduğu belirlendi. Ekipler, belirlenen şüphelileri Osmangazi ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinde, Özay A. ile aralarında daha önce husumet bulunduğunu öne sürdü.

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Özay A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başından silahla vurulan kişi, ağır yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

