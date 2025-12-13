DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.875 0,06%

Bursa Ovası Yılda 6 cm Çöküyor — Konya Ovası'nda 5-10 cm Risk

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu: Sentinel verileri Bursa Ovası'nda yıllık ~6 cm, Konya Ovası'nda 5-10 cm çökme gösteriyor; kentsel planlama uyarısı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:37
Bursa Ovası Yılda 6 cm Çöküyor — Konya Ovası'nda 5-10 cm Risk

Bursa Ovası Yılda 6 cm Çöküyor — Konya Ovası'nda 5-10 cm Risk

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Avrupa Uzay Ajansı'na ait Sentinel uydularından elde edilen verilerin analizine dayanarak Bursa Ovası'nda ve Konya Ovası'nda önemli ölçüde düşey deformasyon tespit ettiklerini açıkladı.

Veri ve yöntem

Prof. Dr. Kutoğlu, Sentinel verilerinin İngiltere'deki Leeds Üniversitesi Deprem ve Volkan Araştırmaları Merkezi tarafından ön işlendiğini ve daha sonra akademisyenlerin kullanımına sunulduğunu belirtti. Ekip bu verileri indirip değerlendirdiğinde Bursa ve Konya bölgelerinde belirgin düşey hareketler saptandı.

Bursa Ovası'ndaki çökme

Çalışmada Bursa Ovası'nın özellikle dikkat çektiğini söyleyen Kutoğlu, ovada tespit edilen iki kırmızı bölgenin düşey harekete işaret ettiğini belirtti. Buna göre Bursa Ovası yılda yaklaşık 6 santimetre kadar çöküyor. Kutoğlu, bu hareketin yıllara sari olarak devam etmesi halinde örneğin 10 yıl sonra toplamda 60 santimetreye ulaşabileceğini vurguladı.

Uludağ'da yükselme

Analizde dikkat çeken bir başka bulgu da Uludağ bölgesi oldu. Kutoğlu'nun aktardığına göre Uludağ yılda ortalama 2 santimetre kadar yükseliyor, yani dağın boyu zaman içinde uzuyor.

Konya Ovası'ndaki deformasyon

Konya Ovası'nda da benzer deformasyonlar gözlemlendi. Kutoğlu, Konya'da bazı bölgelerde 5 ile 10 santimetre arasında düşey çökmeler olduğunu aktardı. Ayrıca bölgedeki hareketin yalnızca yeraltı suyu çekilmesine bağlı olmadığını, yılda 4 cm kadar batıya doğru bir tektonik hareketin de bulunduğunu ifade etti. Konya Ovası'nın zemin yapısının yoğun kireçtaşı içermesi nedeniyle obruk oluşumlarının gündeme geldiği hatırlatıldı.

Riskler ve kentsel planlama uyarısı

Prof. Dr. Kutoğlu, Bursa'da obrukların Konya kadar gündemde olmayabileceğini ancak devam eden düşey hareketlerin yapısal hasar riskini artıracağını belirtti. Farklı deformasyonların binaların taşıyıcı sistemlerine sirayet etmesi durumunda çatlaklar ve ciddi yapısal tehditler ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca bu hareketlerin yer kabuğundaki zorlanmaları artırarak farklı jeolojik risklerin de tetiklenebileceği ifade edildi.

Kutoğlu son olarak bu verilerin kent planlamasında mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

PROF. DR. ŞENOL HAKAN KUTOĞLU, AVRUPA UZAY AJANSI'NIN SENTİNEL UYDULARINDAN ELDE EDİLEN VERİLERLE...

PROF. DR. ŞENOL HAKAN KUTOĞLU, AVRUPA UZAY AJANSI'NIN SENTİNEL UYDULARINDAN ELDE EDİLEN VERİLERLE YAPILAN ÇALIŞMADA, BURSA OVASI'NDA HER YIL YAKLAŞIK 6 SANTİMETRELİK DÜŞEY ÇÖKME YAŞANDIĞINI AÇIKLADI

PROF. DR. ŞENOL HAKAN KUTOĞLU, AVRUPA UZAY AJANSI'NIN SENTİNEL UYDULARINDAN ELDE EDİLEN VERİLERLE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya
2
Antalya'da 93 Yaşındaki Abdurrahman Altıntaş Evine 1 Km Uzaklıkta Ölü Bulundu
3
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı
4
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: 2,4 Milyon TL Değerinde 8.100 Ürün Ele Geçirildi
5
Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti
6
Muş Varto'da Jandarma'dan Siber Dolandırıcılık Eğitimi
7
Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama