Bursa Özlüce'de Gençlerin Meydan Kavgası Kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde gençler arasında çıkan yumruklu kavga, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:30
Bursa merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesinde meydana gelen olayda, gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın Detayları

Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği kavgada taraflar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde bazı kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı, diğerlerinin ise birbirine saldırdığı anlar yer aldı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Güvenlik Güçleri Müdahalesi

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

