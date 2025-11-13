Bursa Özlüce'de Gençlerin Meydan Kavgası Kamerada

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesinde meydana gelen olayda, gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın Detayları

Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği kavgada taraflar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde bazı kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı, diğerlerinin ise birbirine saldırdığı anlar yer aldı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Güvenlik Güçleri Müdahalesi

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

