Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali 2025 'Cesaret' Temasıyla Başladı

Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali kapılarını açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatseverlere kapılarını açtı. Tarih ve kültürle yoğrulan şehirde düzenlenen festival, sanat dünyasına yeni bir soluk katmayı hedefliyor.

Festivalin odağında "Cesaret" var

Bu yıl "Cesaret" temasıyla gerçekleştirilen 2. Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, 28-30 Kasım tarihlerinde uluslararası ve yerel isimleri Bursa'da buluşturuyor. Hannah Peck'ten Georgi Gospodinov'a, Ayfer Tunç'tan Melisa Kesmez'e kadar toplam 13 önemli kalem, üç gün boyunca okurlarla bir araya gelerek eserlerinin ardındaki dünyaları paylaşacak. Festival kapsamında genç yazar adayları ve çocuklar için atölyeler de düzenleniyor; hayal etmenin ve yazmanın gücüne vurgu yapılıyor.

Açılış töreni ve katılımcılar

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde yapılan açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Hindistan eski Büyükelçisi ve Yazar Fırat Sunel, Kalem Edebiyat Ajans Kurucusu ve Yazar Nermin Mallaoğlu ile çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Başkan Bozbey: "Bursamız edebiyatı besliyor"

Bursa'nın hem Türk hem dünya edebiyatının önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Mustafa Bozbey, "Bursamız edebiyatı besliyor. Bizler de edebiyattan besleniyoruz. Edebiyat kenti Bursa, bugün Türk ve dünya edebiyatçılarını, kalem dostlarını ve yazın tutkunlarını bir araya getirerek çok değerli bir festivale ev sahipliği yapıyor" dedi. Bozbey ayrıca, "Festival sayesinde, Bursa’dan dünyaya evrensel bir umut köprüsü kurulacak. Bu umut, daha iyi bir dünyanın umududur" ifadelerini kullandı.

"Edebiyat cesurların işidir"

Festivalin temasına dair konuşan Bozbey, Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali (BUEF 2025) ile edebiyat dolu günlere yeniden merhaba denildiğini belirterek, "Edebiyat cesurların işidir. O ilk kelimeyi yazmak, yeni yollar denemek, özgürlüğü savunmak ve hayata umutla bakmak cesaret ister" dedi ve tüm Bursalıları edebiyatın iyileştiren, güçlendiren ve cesaret veren dünyasına davet etti.

İlham veren konuşmalar

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Nazım Hikmet Ran, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yaşar Kemal gibi ustalardan örnekler vererek festivalin ilham dolu bir atmosfere sahip olmasını diledi. Yazar Nermin Mollaoğlu ise festivalin mayasında bu yılın teması olan "Cesaret"in bulunduğunu belirterek, dünya edebiyatının önemli isimlerini Bursa'da dinlemekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, kentte edebiyatı, okurları ve yazarları buluşturarak üç gün boyunca söyleşiler, atölyeler ve imza etkinlikleriyle sürecek.

