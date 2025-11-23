Burunköy'de Yangın Yolları Açılıyor — Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Başladı

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Söke’ye bağlı Burunköy Mahallesi’nde yangın yolları çalışmalarına başladı; 2014 tescilli alanda sınırlandırma tamamlandı, fidan dikimi yakında.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 20:58
Burunköy'de Yangın Yolları Açılıyor — Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Başladı

Burunköy'de yangın yolları açma çalışmaları başladı

Söke’ye bağlı Burunköy Mahallesinde, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın yolları açma çalışmaları başlatıldı. Muhtar Muharrem Kaçar, Müdür Engin Evcim'in verdiği sözü tutmasıyla Burunköy Fıstık Çamlığı'nda çalışmalara başlandığını duyurdu.

Çalışmanın detayları

İşlemler, Söke Orman İşletme Şefliği kontrolünde yürütülüyor. Yol açma ve orman içi imar-temizlik ekipleri köye gelerek sahada işbaşı yaptı. Muhtar Kaçar, 2014 yılında orman arazisi olarak tescil edilen sahada sınır belirleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Boş alanlarda, faydalı türlerde fidan dikimi için hazırlık yapıldığı ve ağaçlandırma çalışmalarının önümüzdeki haftalarda başlayacağının müjdesi köy halkıyla paylaşıldı. Muhtar Kaçar, Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcim'in bölgeye verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ağaçlandırma ve fidan dikim şenliği

Çalışmalar köy sakinleri tarafından takdirle karşılanırken, Burunköy’de bir fidan dikim şenliği düzenlenmesi planlanıyor. Muhtar Kaçar, köyde yapılacak şenlikle hem ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlanacağını hem de toplum bilincinin artacağını söyledi.

BURUNKÖY DE ORMAN YOLLARI AÇILIYOR

BURUNKÖY DE ORMAN YOLLARI AÇILIYOR

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

