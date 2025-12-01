BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kent tarihine ilişkin yakın zamanda tamamlanan ve hâlihazırda süren bilimsel çalışmaların poster sunumlarına ev sahipliği yaptı. BUÜ Kent Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KETAM) tarafından düzenlenen "Bursa Kent Tarihinde Güncel Araştırmalar Poster Sunumu" etkinliği, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

50. yıl etkinlikleri ve açılış konuşması

Program açılışında konuşan Prof. Dr. Cafer Çiftçi, üniversitenin 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında çok sayıda önemli etkinlik düzenlediklerini belirterek, bir yıllık süreçte yürütülen çalışmaların nitelikli olabilmesi için ciddi emek harcandığını vurguladı. Çiftçi'nin sözleri şöyle:

"Bugün açılışını yaptığımız bu program da 50. yıl etkinliklerinin bir parçası olarak sizlerle buluştu. Bursa’mızın kıymetli tarihini gündeme almak, yeni araştırmalardan haberdar olmak ve zemin hazırlamak açısından bu değerli organizasyonda bir araya geldik. Programın gerçekleştirilmesinde emeği bulunan başta KETAM Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum"

KETAM'ın rolü ve 700. yıl çağrısı

KETAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan, merkezin Bursa’nın kültür, sanat ve tarihi değerlerini araştırmak, geliştirmek ve bunları ulusal ile uluslararası arenada duyurmak amacıyla kurulduğunu, merkezin 2001 yılından beri faaliyet gösterdiğini aktardı.

Dr. Karaaslan, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri olmak üzere 3 temel misyona sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bursa’nın araştırma üniversitesine mensup kent tarihi araştırmacılarına, önümüzdeki yıl, yani Bursa’nın fethinin 700. yıl dönümünde Bursa kent tarihiyle ilgili nitelikli çalışmalar yapma hususunda önemli görevler düşmektedir. Bugün düzenlediğimiz etkinliği geleneksel hâle getirerek her yıl sonunda gerçekleştirmeyi ve böylece Bursa kent tarihi araştırmacılarını ve onların aktüel araştırmalarını bir araya getirmeyi arzu ettiğimizi duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, araştırmacılara katılım ve teşekkür belgelerinin takdiminin ardından, araştırmacıların çalışmalarını tanıtmalarıyla sona erdi.

