BUÜ ve Osmangazi Belediyesi Karagöz'ü Uluslararası Platforma Taşıyacak

BUÜ ile Osmangazi Belediyesi, KARAKUM işbirliğiyle Karagöz'ü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için protokol imzaladı; Osmangazi Meydanı'nda Karagöz Evi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:21
BUÜ ve Osmangazi Belediyesi Karagöz'ü Uluslararası Arenaya Taşıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARAKUM) ile Osmangazi Belediyesi arasında, geleneksel gölge oyunu Karagöz'ün ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, geliştirilmesi ve bilimsel zeminde güçlendirilmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Protokolün amacı

Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Karagöz'ün Bursa'ya ait bir değer olduğunu vurgulayarak, bu geleneğin teknik ve kurumsal bir platforma taşınmadan ilerlemesinin mümkün olmadığını söyledi. Kırıştıoğlu, KARAKUM aracılığıyla üniversitenin önderliğinde birçok sanatçıya fırsat sunulacağını ve Karagöz'ün uluslararası formatının zenginleştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, "UNESCO bünyesinde bir açılımın Karagöz ve Bursa adına büyük katkı sağlayacağını" ifade etti.

Osmangazi Meydanı'na Karagöz Evi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yerel yönetim ve akademi işbirliğinin insan odaklı projeler üretmede kritik olduğunu söyledi. Aydın, imzalanan protokolün Karagöz'ün tanıtımı, yeni kuşaklara aktarılması ve somut projelere dönüşmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Aydın, devam eden projeleri kapsamında Osmangazi Meydanı'nda KARAKUM ve UNESCO iş birliğiyle bir Karagöz Evi açma hedefi olduklarını ve protokolün bu projenin başlangıcı olacağını belirtti.

KARAKUM'ın önemi

Doç. Dr. İbrahim İ. Öztahtalı ise Karagöz'ün uluslararası önemine değindi. Öztahtalı, Karagöz'ün 2009 yılından bu yana UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını ve bu sanatın artık Bursa ve Türkiye sınırlarını aşarak dünyanın ortak mirası haline geldiğini söyledi. Öztahtalı şu ifadeleri kullandı: "Karagöz'ü bütün dünyaya anlatabilmenin en etkili yollarından biri UNESCO çatısı altında olmasıdır. Bu amaçla bir UNESCO kürsüsü kurma serüvenine girdik. Ayrıca Karagöz konusunda çalışan, akademik altyapısı ve kurumsal yapısıyla dünyadaki tek akademik birim üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KARAKUM'dur."

Törene katılanlar

Rektörlük B Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Erkan Aydın, BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, KARAKUM Müdürü Doç. Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, Müdür Yardımcısı Hayali Nevzat Çiftçi ve Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Çanga ile akademik ve idari personel ve belediye temsilcileri katıldı.

