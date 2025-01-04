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Büyük Çamlıca Camisi'nde Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu 11 Ocak'ta Başlıyor

Tevhid ve nübüvvet temalarının ele alınacağı sempozyum, 11 Ocak'ta Büyük Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:14
Büyük Çamlıca Camisi'nde Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu 11 Ocak'ta Başlıyor

Büyük Çamlıca Camisi'nde 11 Ocak'ta Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu Düzenleniyor

İslam düşüncesinin derinlikleri ve güncel meselelerini ele alacak olan "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu", 11 Ocak'ta Büyük Çamlıca Camisi 1071 Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile düzenlenen bu önemli etkinlik, "İnanç ve Yaşam Tarzı Olarak Tevhid ve Nübüvvet" başlığı altında yapılacak.

Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, sempozyumda tevhide dayalı İslam inancı ve metafiziğinin tümelliği ve kuşatıcılığı meseleleri, tarihsel derinlik ve güncel iddialar açısından incelenecek. Etkinlik, Vakıf Başkanı Ahmet Özhan ve Prof. Dr. Ömer Türker'in açılış konuşmalarıyla başlayacak; Özhan, "ötekisizlik metafiziği" üzerine vurgu yapacak.

Bilim Dünyasının Değerli İsimleri Söz Alacak

Sempozyumda, tasavvuf ve metafizik konularında alanında uzman pek çok isim düşüncelerini paylaşacak. Konuşmalar arasında "Ötekisizlik Metafiziği: Birliği Düşünmenin İmkan ve Mecburiyeti", "Evrensellik ve Yerellik Açısından Tevhid-Nübüvvet İlişkisi" ve "İslam Medeniyet Birikimi İnsanlık İçin Ne İfade Eder?" gibi başlıklar yer alacak.

Gün süresince devam edecek olan etkinlik, saat 09.00'da başlayıp 18.30'da sona erecek. Sempozyumun ardından saat 19.00'da, Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı İcra Heyeti, Mustafa Hakan Alvan'ın şefliğinde "Tevhid Etsin Dilimiz" isimli bir tasavvuf musikisi konseri icra edecek.

Sempozyuma kayıt için daha fazla bilgi ve kayıt işlemleri için http://ttmfav.org.tr/sempozyum adresini ziyaret edebilirsiniz.

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