Büyük Çamlıca Camisi'nde Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu Tamamlandı

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu' sona erdi. Etkinlik, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilirken, sabah açılış konuşmaları ve oturumlarla başladı.

Oturumlar ve Konular

Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumlar arasında 'Süreklilik ve Değişim Arasında Nazariyatın Yeniden İnşası Sorunu', 'Metafizik Şiddet ve İslam Felsefesi', 'Sürdürülebilirlik, Adalet ve Kapsayıcılık Açısından İslam Kaynaklı Kurumlar' ve 'Çağdaş Felsefe Açısından Tevhid ve Nübüvvetin Evrenselliği: İmkanlar ve Zorluklar' yer aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrezzak Tek'in moderatörlüğündeki ilk oturumda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, İslam düşüncesinin nazari terkiplerinin modern bilimsel teorilerle nasıl etkilendiğini vurguladı. Üçer, bu değişim sürecinin günümüzde de devam ettiğini belirtti.

Kur'an'ın İyimser Akıl Algısı

Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Habip Türker moderatörlüğünde devam eden oturumda, Dr. Selami Varlık, Batı metafizik eleştirilerini İslam felsefesinin olumlu akıl anlayışı ile karşılaştırdı. Varlık, metafiziğin bazı kavramlarının derin bir şiddet ile özdeşleştirildiğini, ancak İslam felsefesinin bu duruma karşı farklı bir görüş geliştirdiğini anlattı.

İslam Kaynaklı Kurumlar Üzerine Tartışmalar

Sürdürülebilirlik, adalet ve kapsayıcılık konusunda yapılan oturumda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Tuncay Başoğlu, İslam medeniyetinin kurumlarının tevhid ve nübüvvete dayalı teorilerle nasıl şekillendiğini ele aldı.

Çağdaş Felsefede Tevhid ve Nübüvvet

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. M. Nedim Tan moderatörlüğünde, Prof. Dr. Yunus Cengiz, İslam düşüncesindeki tevhid ve nübüvvet teorilerini günümüz felsefesi içinde tartışmanın imkânları üzerine görüşlerini paylaştı. Cengiz, bu teorilerin çağdaş felsefi diyaloglarda yer bulmaları gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin Kapanışı

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Ahmet Özhan, sempozyumun sonunda, bir sonraki etkinliğin 'İslam Estetiği' başlığı altında düzenleneceğini duyurdu. Sempozyum, neyzen ve bestekar Mustafa Hakan Alvan yönetimindeki Türk Tasavvuf Musikisi konseriyle sona erdi.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, Büyük Çamlıca Camisindeki 1071 Kongre ve Etkinlik Salonunda "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlendi. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Ahmet Özhan, programın kapanış konuşmasını yaptı.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, Büyük Çamlıca Camisindeki 1071 Kongre ve Etkinlik Salonunda "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlendi. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Ahmet Özhan, programın kapanış konuşmasını yaptı.