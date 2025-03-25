Büyük Edirne İftarı Balkanlar'da Soydaşları Buluşturdu

Edirne'de düzenlenen 'Büyük Edirne İftarı', Balkan ülkelerinden soydaşları bir araya getirerek dayanışmayı simgeledi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:17
Büyük Edirne İftarı Balkanlar'da Soydaşları Buluşturdu

Büyük Edirne İftarı Balkanlar'da Soydaşları Buluşturdu

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından organize edilen 'Büyük Edirne İftarı', Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

11 Balkan Ülkesinden Katılım

İftarda, 11 Balkan ülkesinden gelen soydaşların bir araya gelmesi sağlandı. Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Balkan Senfoni Orkestrası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğu tarafından sunulan ilahi konseriyle başladı. Program, ardından semazen gösterisi ile devam etti.

6 Bine Yakın Kişi İftar Yaptı

Ezanın okunmasıyla meydandaki yaklaşık 6 bin kişi iftar için toplandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada Edirne'nin tarihi geçmişine ve kültürel zenginliğine atıfta bulundu. “Türkiye'yi Avrupa'ya, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yolların, sınırların ve kültürlerin kesiştiği Edirne'de büyük bir iftar programı düzenledik.” dedi.

Gönül Sofrası Kuruldu

Vali Sezer, “Selimiye'nin gölgesinde farklı ülkelerden gelen misafirlerle gönül sofrası kurduk.” diyerek, bu tür etkinliklerin birlikteliği pekiştirdiğini vurguladı. Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun son yıllarda çeşitli organizasyonlar düzenleyerek birçok insanı bir araya getirdiğini ifade etti.

Ramazan Teması: İyilik

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, bu yıl Ramazan ayının tema olarak ‘iyilik’ seçildiğini belirtti. Ayrıca, her yıl istikrarlı bir şekilde kutlanacak olan ‘İyilik Haftası’ hakkında bilgi verdi.

Balkanlardan Güç ve Dayanışma Mesajı

Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Edirne'de düzenlenen iftarın Balkanlar'daki barış ve huzur için önemine değindi. “Edirne'de düzenlenen bu iftar bizlere ayrı bir güç ve kuvvet vermektedir.” dedi. Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç ise Edirne'yi iyi bildiğini vurgulayarak, “Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.” sözlerine yer verdi.

Birçok davetlinin katıldığı bu anlamlı etkinlik, Balkan toplumları arasında güçlü bağlar kurmaya ve dayanışmayı artırmaya yönelik önemli bir adım oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Selimiye İftarı"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Selimiye İftarı"na katılarak konuşma yaptı.

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